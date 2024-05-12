Стабилизировали участок фронта после 11 суток боев, более 100 оккупантов уничтожены: штурмовики отбили атаку РФ в Донецкой области. Видео

Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось стабилизировать ситуацию в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Защитники нанесли врагу большие потери в личном составе и заставили отступить.

До этого враг в течение 11 суток подряд пытался захватить позиции украинских войск. Об этом в Telegram сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Украинским военнослужащим удалось стабилизировать участок фронта вблизи населенного пункта Терны после 11 суток ежедневных вражеских атак. Бойцы смогли закрепиться на позициях и начали наносить потери группам противника еще до того, как они успевали добежать в посадку.

Защитники рассказывают, что путинские войска фактически наступают по телам своих военных, на считаясь с огромными потерями. Боевые столкновения происходили на расстоянии в несколько десятков километров.

В районе населенного пункта для отражения вражеских атак зачастую применялось стрелковое оружие.

Напомним, российская террористическая армия не прекращает штурмовать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Враг использует для атаки не только пехоту, но и задействует бронетехнику.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении русские оккупанты чаще стали использовать так называемые танки-сараи. Это обычные танки, но они как металлические сараи полностью обшиты защитой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области 10 мая нацгвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. По информации Министерства обороны, около пяти утра противник попытался прорвать украинскую оборонную линию, используя бронетехнику.

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