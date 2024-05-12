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Стабилизировали участок фронта после 11 суток боев, более 100 оккупантов уничтожены: штурмовики отбили атаку РФ в Донецкой области. Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
3,5 т.
Стабилизировали участок фронта после 11 суток боев, более 100 оккупантов уничтожены: штурмовики отбили атаку РФ в Донецкой области. Видео

Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось стабилизировать ситуацию в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Защитники нанесли врагу большие потери в личном составе и заставили отступить.

До этого враг в течение 11 суток подряд пытался захватить позиции украинских войск. Об этом в Telegram сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Украинским военнослужащим удалось стабилизировать участок фронта вблизи населенного пункта Терны после 11 суток ежедневных вражеских атак. Бойцы смогли закрепиться на позициях и начали наносить потери группам противника еще до того, как они успевали добежать в посадку.

Защитники рассказывают, что путинские войска фактически наступают по телам своих военных, на считаясь с огромными потерями. Боевые столкновения происходили на расстоянии в несколько десятков километров.

В районе населенного пункта для отражения вражеских атак зачастую применялось стрелковое оружие.

Стабилизировали участок фронта после 11 суток боев, более 100 оккупантов уничтожены: штурмовики отбили атаку РФ в Донецкой области. Видео

Напомним, российская террористическая армия не прекращает штурмовать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Враг использует для атаки не только пехоту, но и задействует бронетехнику.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении русские оккупанты чаще стали использовать так называемые танки-сараи. Это обычные танки, но они как металлические сараи полностью обшиты защитой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области 10 мая нацгвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. По информации Министерства обороны, около пяти утра противник попытался прорвать украинскую оборонную линию, используя бронетехнику.

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