В Харьковской области гвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. Фото

Российские оккупационные войска в пятницу, 10 мая, активизировались на границе Харьковской области. Однако Силы обороны дают врагу достойный отпор, нанося ему масштабные потери.

В частности, гвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

"Россияне активизировали свои действия в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы пытались прорваться на севере области", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии опубликовали снимок, на котором показано, как бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили вражеский десант. В общей сложности гвардейцы "демилитаризовали" бронетранспортер с десантом и отделение личного состава российских войск.

По информации Министерства обороны, около 5 утра противник попытался прорвать нашу оборонную линию, используя бронетехнику. В настоящее время эти атаки отражены, продолжаются столкновения разной интенсивности.

"Держим оборону и верим в наших воинов!" – отметили в Нацгвардии.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жителей приграничной зоны призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города на Харьковщине эвакуируют людей.