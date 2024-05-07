'Враг не сбавляет темпов': в Нацгвардии рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Российская террористическая армия не прекращает штурмовать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Враг использует для атаки не только пехоту, но и задействует бронетехнику.

Кроме того, россиянам постоянно подвозят резервы и пополнение личного состава. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко.

По словам защитники, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Несмотря на то, что практически все попытки штурма заканчиваются для оккупантов неудачей, они не прекращают атаковать позиции украинских воинов.

"Враг не сбавляет темпов, попыток продвигаться, попыток давления. Враг давит уже сложно подсчитать какой месяц или какой год. Нет передышки, не прекращаются обстрелы врага. То на одну посадку, то на вторую посадку пробует продвигаться. Враг находится на расстоянии сотнях и десятках метров", – сказал Назаренко.

Кроме того, во время штурмов враг часто задействует бронетехнику и танки. При этом иногда боевое столкновение с врагом происходит на расстоянии нескольких десятков метров.

Назаренко подчеркнул, что российские войска несут огромные потери во время штурмовых действий. Однако враг регулярно получает дополнительные резервы для совершения новых атак.

"Враг пробует накопиться. Бывают штурмы малыми группами пехоты, они пытаются максимально скрытно под прикрытием пролезть. Так и бывают штурмы с применением легкой бронетехники, с применением танков, иногда даже десятками единиц. Все зависит от подразделения оккупационных войск, которые получают ту или иную задачу. Но мы четко понимаем, что им постоянно подвозят резервы, пополнение. У них огромные потери, особенно в тех штурмах, в которых они пробуют продвигаться – 99% попыток неудачны, несмотря на их подготовку", – заявил Назаренко.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать на Бахмутском направлении с целью захватить город Часов Яр. Причем враг осуществляет не только лобовые атаки, но и пытается наступать на флангах.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Круглосуточные штурмовые действия продолжаются в районе населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении.

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