Оккупанты пытаются 'штурмовать в лоб' Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Круглосуточные штурмовые действия продолжаются в районе населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении.

В свою очередь украинские защитники сдерживают врага и возвращают некоторые позиции. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал заместитель командира батальона 92 ОШБр Олесь Маляревич.

По его словам, оккупанты ведут наступление на Часов Яр круглосуточно. Но благодаря действиями украинских воинов враг не имеет территориальных и тактических успехов.

"Враг продолжает давить на Часов Яр, пытается это делать 24/7. Пока территориальных и тактических успехов он не имеет. Позавчера были даже возвращены силами нашей бригады позиции южнее Ивановского. Задача – не допустить захват Часового Яра", – сказал Маляревич.

Также он добавил, что враг действует так само, как и на Авдеевском направлении. Сначала оккупанты проводят бомбардировку управляемыми авиабомбами, осуществляют мощный артиллерийский обстрел, и лишь после этого идут в штурм.

При этом военнослужащий отметил, что враг пытается штурмовать в лоб, чтобы добиться тактических успехов в районе Часового Яра. По словам заместителя командира, путинские захватчики несут огромные потери не только личного состава, но и техники.

"Если посмотреть географию Часового Яра, его пытаются взять в тактическое окружение, пытаются штурмовать в лоб, потому что там есть часть канала, где канал идет в трубы, а не просто естественным путем. Поэтому там и пытаются фронтально двигаться, увеличили там давление. Но все, что приближается к каналу в сторону Часового Яра, все уничтожается", – заявил Маляревич.

Напомним, темп российских наступательных операций в настоящее время на Авдеевском направлении выше, чем в районе Часового Яра, поскольку агрессор сосредоточен на использовании окна нехватки ресурсов у ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последней недели продвижение ВС РФ к западу от Авдеевки ускорилось. Британская разведка отметила, що захватчики создали узкий коридор вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино.

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