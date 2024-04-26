Оккупанты ускорили продвижение под Авдеевкой: разведка Британии оценила ситуацию. Карта

В течение последней недели продвижение оккупационных войск к западу от Авдеевки в Донецкой области ускорилось. Как сообщает разведка Министерства обороны Великобритании, захватчики создали узкий коридор вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино.

"С тех пор как в середине февраля 2024 года военные РФ взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций", – отмечает британская разведка. Упомянутое Очеретино расположено в 15 км к северу от центра Авдеевки.

Таким образом, коридор вглубь украинской территории протянут на 15 километров.

Британские разведчики отмечают, что, несмотря на "постоянные большие потери" в этом районе, из-за "взятия под свой контроль несколько небольших населенных пунктов" оккупационные войска способны постоянно обстреливать украинские позиции.

В настоящее время российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 км от предполагаемой оперативной цели – Покровского, и выхода на Часов Яр.

Также российские войска продвинулись в центр села Соловьево со стороны Новобахмутовки, которую, вероятно, захватили в ночь с 24 на 25 апреля.

В свою очередь в ISW предположили, что армия РФ направила примерно одну усиленную дивизию на фронт северо-западнее Авдеевки и, судя по всему, пытается прорвать украинскую оборону в этом районе после значительного продвижения в Очеретино.

По мнению военных экспертов, ВСУ отошли с Авдеевки на "плохо подготовленные оборонительные позиции" непосредственно к западу от Авдеевки после захвата города оккупантами в середине февраля и продолжили замедлять наступление врага. Позиции далее западнее, вероятно, предоставят им аналогичные или лучшие возможности для сдерживания российского наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что в Донецкой области враг продвигается дальше, имея целью захватить Времен Яр и Покровск, а затем идти на Славянск и Краматорск. По его словам, в армии РФ есть на это силы – вооружение и личный состав.

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