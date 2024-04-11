Ближайшие планы РФ – это Часов Яр и Покровск, а дальше Славянск и Краматорск. Интервью с генералом Романенко

Ситуация на фронте развивается стремительно и, к сожалению, не в нашу пользу. Например, когда официальные украинские источники заявляют о том, что атаки российской оккупационной армии были успешно отбиты, это действительно так. Но уже через несколько дней тот или иной населенный пункт действительно может оказаться под оккупацией. И наоборот, пропагандистские ресурсы часто заявляют об успехах на фронте, которых еще нет, но спустя непродолжительное время эти заявления становятся реальностью.

Почему это происходит? Здесь есть несколько причин. Нехватка вооружений и личного состава у ВСУ на фоне отсутствия подобных проблем у вражеской армии. Кроме того, для захвата новых населенных пунктов оккупант начал активно применять тактику двойного удара. Речь идет об одновременном наступлении с флангов и в лоб. Такая тактика позволила врагу захватить Марьинку. Ближайшие цели врага – Часов Яр, Покровское, дальнейшее продвижение на Славянск и Краматорск. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что украинским Силам обороны не следует наносить удары по российских НПЗ, а вместо этого сосредоточиться на тактических и оперативных целях оккупанта. По его словам, удары по НПЗ напрямую связаны с ситуацией на мировом энергетическом рынке, однако Остин заметил, что Украина сама вправе решать, по каким целям наносить удары. Считаете ли вы, что именно в этим недовольством США действиями Украины может быть связана задержка в предоставлении нашей стране военной помощи? И какие именно тактические и оперативные цели мог иметь в виду Остин?

– Это связано прежде всего с предвыборной кампанией в США. Если эта ситуация приведет к повышению цен на горюче-смазочные материалы, на тот же бензин, то это отразится на их кампании. Именно это в первую очередь беспокоит американцев. Через политические структуры они донести этот месседж не могут, а через военную структуру – да.

Относительно наших оперативно-тактических задач хочу сказать, что мы могли бы не атаковать российские НПЗ, если бы США оказывали нам помощь, например, дали бы нам ATACMS и сняли запрет на поставки в Украину истребителей F-16. С прошлого года они абсолютно искусственно сдерживают эти поставки. Это в случае, если их беспокоит ситуация в Украине. Но их, к сожалению, не беспокоит.

Приведу исторический пример по поводу целей, которые основываются на объективных законах войны. В 1943 году лидеры США и Великобритании, Рузвельт и Черчилль, собрались в Касабланке, чтобы определиться с задачей высадки десанта в Нормандии. Их военные сказали: чтобы потери были меньшими, необходимо ослабить мощь Luftwaffe – немецко-фашистской авиации.

По каким целям было решено наносить удары? Внимание! По объектам, связанным с горюче-смазочными материалами, это первое. Второе – по военным заводам, в первую очередь авиационным. Третье – бить по аэродромам, на которых размещена авиация, уничтожая самолеты и аэродромную инфраструктуру.

Теперь посмотрите, по каким объектам наносят удары Силы обороны Украины на территории РФ. Мы бьем по НПЗ, по военным заводам, в том числе по тем, на которых производят дроны, и по аэродромам.

Мы попали дронами в предприятие, которое выпускает дроны, где в том числе были общежития работников, где проживали студенты. В это время оккупантами были нанесены удары по трем общежитиям в Харькове. У нас "Крокус" чуть ли не каждый день. При этом Россия подняла вопрос на уровне ООН, и действия Украины были осуждены. Но практически не было никакой реакции на то, что произошло у нас. Наверное, нашим дипломатам надо подавать информацию о преступлениях России в Украине регулярно.

Обратите внимание, какое влияние уже имеют удары по российским НПЗ. Цена на бензин внутри России уже повысилась. Уже планируют закупать бензин в Казахстане.

Мы бьем по заводу, производящему "Шахеды", потому что каждый день "Шахедами" бьют по нас, но этого, по мнению американцев, тоже не надо делать. Бьем по аэродромам, потому что Су-34 запускают КАБы, просим у американцев авиацию, но они не идут навстречу.

Здесь мы видим двойные стандарты США. Раньше они делали предупреждения закрыто, сейчас – открыто, спекулируя на военной помощи, но они не предоставляют ее уже полгода, когда мы еще не били по НПЗ. В то же время у президента США есть возможность хоть сегодня поставлять в Украину списанные боеприпасы, вооружения, запустить лендлиз, который помпезно открыли, но в итоге мы ничего не получили.

Как говорит министр иностранных дел Литвы Ландсбергис, если так будет продолжаться, мы придем к абсолютному политическому цинизму со стороны США.

– Как раз по поводу того, к чему может привести эта ситуация. Вы сказали, что в основе этих заявлений и этой позиции США лежат политические процессы, связанные с выборами. В самом негативном варианте развития событий, если до ноября, до выборов, Украина не получит военную помощь от США, чем это нам грозит?

– Это грозит нам очень тяжелыми обстоятельствами. Это понимают и США, и наши европейские союзники. Европейцы пытаются нам помогать, но это очень сложно, потому что механизмы инертны.

Но посмотрите, что делается в Украине. В нашем парламенте четвертый месяц решают вопрос с мобилизацией (когда записывалось это интервью Рада еще не одобрила во втором чтении законопроект про мобилизацию. – Ред), говорят, нам не люди, а вооружение нужно. Но если есть люди, заведите и укомплектуйте бригады. Посмотрите видео с фронта, там постоянно говорят, что не хватает людей. Несмотря на то что у россиян есть преимущество в личном составе, они все равно призывают, а мы увольняем. Это по каким объективным законам войны?

Я согласен, что надо проводить ротацию на фронте, но за счет чего? Пусть откроют букварь по военному делу и почитают: за счет поставки резервов. А их сначала надо призвать, обучить, вооружить и завести на фронт. Но сейчас некем ротировать.

Знаете, кто у нас отвечает за мобилизацию? Командование Сухопутных войск. Разве это правильно? Этим должно заниматься правительство. Но правительство переложило это на Министерство обороны, Министерство обороны – на Генштаб, а Генштаб – на командование Сухопутных войск. То есть сейчас ответственность за войска, которые испытывают на себе наибольшее напряжение, – на генерале Павлюке, но помимо всего прочего, он должен еще заниматься и мобилизацией. Но пополнением армии должна заниматься не военная, а государственная структура.

– Впервые за долгое время под обстрел попал Славянск, есть два прилета…

– Нет, не впервые. Обстрелы уже были. Это перспектива для противника. Он не останавливается, он продвигается дальше по этой агломерации. Их задача – взять Часов Яр, затем Покровск, а дальше иметь развитие событий на Славянск, Краматорск… У них есть силы на это, вооружение и личный состав.

– Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке озвучил свои оценки ситуации в районе Красногоровки и Часова Яра. Он изучил доступные видео и заявил, что оккупационные войска могли занять Красногоровку. По его словам, оккупанты могли зайти на бронетехнике. Вместе с тем официальные источники подтверждают атаки, но заявляют, что они были отбиты. По поводу Часова Яра эксперт заявил, что здесь РФ применяет тактику двойного удара – обход позиций с фланга и одновременный прямой удар. Согласны ли вы с такими оценками?

– В ближайшее время все это будет ясно. Сегодня у нас говорят: нет, противник не достиг цели, это не соответствует действительности. Но благодаря такой тактике, о которой говорит Рёпке и которая, скорее всего, имеет место, россияне продвигаются дальше. Они заявляют о том, что достигли больше, чем есть на самом деле, однако со временем, благодаря такого рода действиям, они захватывают очередные территории и все уходит в историю. Поэтому угроза есть и для Красногоровки, и для Часова Яра, на околицах которого сейчас находится противник.

Но это не новая тактика. Например, они не могут взять Угледар в лоб, но так же, как в свое время они зашли в Марьинку, большим охватом они хотят зайти с северо-востока в тыл Угледара, чтобы мы были вынуждены оттуда выйти. Потому что, как и Часов Яр, он расположен на высотах и укреплен.

Но для того, чтобы одновременно атаковать в лоб, атаковать справа и слева, нужны силы. У россиян они есть, поэтому они достигают целей. На сегодня их сообщения об успехах не соответствуют действительности, но уже через три-четыре дня или через неделю они просто продвинуться дальше – и вопрос закрыт.

– И нам сейчас нечем остановить это медленное продвижение врага?

– Потому что у нас сложности с вооружением и техникой из-за действий отдельных союзников, в первую очередь американцев. Есть вопросы и по личному составу, потому что своевременно не была проведена мобилизация. Еще Залужный в прошлом году говорил, что ему нужны люди, а ему отвечали: да какие полмиллиона! Но пусть не полмиллиона. Разве у нас призвали хотя бы сто тысяч или двести? Нет. Но эту дискуссию про 500 тысяч надо растянуть на год. Чем это оборачивается, мы видим.