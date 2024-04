Враг может активизировать операции: в ISW оценили угрозы украинской обороне под Авдеевкой и Часовым Яром. Карта

Войска РФ в последнее время стабилизируют небольшое выступление на линии фронта северо-западнее Авдеевки и, если им удастся добиться дальнейших тактических успехов, это может "заставить ВСУ отойти" с других позиций на более оборонительную линию. Однако эти успехи оккупантов вряд ли перерастут в оперативно значимый прорыв или приведут к краху украинской обороны.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, наступлении оккупантов в этом районе направлено на использование пока только возможностей для продвижения, в то время как их операция возле Часового Яра является "реальной угрозой захвата города".

Оккупанты заявили о захвате Соловьево

Отмечается, что на Авдеевском направлении российские войска продвинулись в центр села Соловьево со стороны Новобахмутовки, которую, вероятно, захватили в ночь с 24 на 25 апреля.

Пропагандисты утверждали, что ВС РФ захватили все Соловьево, а также продвинулись на глубину до двух километров в восточной части Новокалиново. По их словам, речь идет о подразделениях 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия Центрального военного округ) и Арбатского батальона спецназа.

Эксперты ISW также указали, что армия РФ направила боевую мощь примерно в усиленную дивизию (состоящую в основном из четырех бригад ЦВО) на фронт к северо-западу от Авдеевки и, судя по всему, пытается прорвать украинскую оборону в этом районе после значительного продвижения в селе Очеретино.

"Эти недавние успехи России к северо-западу от Авдеевки были относительно быстрыми, но все же незначительными: с 18 апреля российские войска продвинулись в глубину не более чем на пять километров западнее и юго-западнее Авдеевки", – подчеркнули аналитики.

Угрозы для украинской обороны под Авдеевкой

При этом в ISW считают, что недавние российские наступления в Новобахмутовке и Соловьево расширяют их продвижение вдоль северо-запада от Авдеевки, и предоставляют более стабильную позицию, с которой можно продолжить более широкое наступлении. Хотя этот выступ имеет ширину примерно два километра в самом широком месте и по-прежнему будет уязвим для контратак, если ВСУ стабилизируют тактическую ситуацию в этом районе.

Отмечается, что село Очеретино расположено на стыке украинской оборонительной линии, которую российские войска атаковали с момента захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, и последующей оборонительной линией дальше на запад, которую российские источники определили как более сильно укрепленную.

"Войска РФ могли бы еще больше стабилизировать свой выступ к северо-западу от Авдеевки и продвинуться дальше к западу от Очеретино, в результате чего украинским силам будет все труднее удерживать позиции вдоль линии Бердичи – Семеновка – Уманское. Украинское командование может принять решение о выводе войск дальше на запад, если сочтет, что тактические достижения России в этом районе слишком угрожают нынешним украинским позициям", – прогнозируют в ISW.

По мнению военных экспертов, ВСУ отошли из Авдеевки на относительно "плохо подготовленные оборонительные позиции" непосредственно к западу от Авдеевки после захвата города оккупантами в середине февраля и продолжили замедлять наступление врага. Позиции дальше на запад, вероятно, предоставят им аналогичные или лучшие возможности для сдерживания российского наступления, поэтому армии РФ "придется поддерживать относительно высокий темп операций, чтобы поставить эти последующие украинские оборонительные позиции под давление".

Считается, что агрессору придется пополнять и усиливать части оккупантов, наступающих к северо-западу от Авдеевки, которые, скорее всего, не смогут поддерживать темп, необходимый для быстрого продвижения к западу от линии Бердичи – Семеновка – Уманское. В ISW предполагают, что войска РФ продолжат добиваться тактических предвижений к северо-западу от Авдеевки, но эти успехи вряд ли перерастут в оперативно значимое прорыв, не говоря уже о том, чтобы привести к краху украинской обороны к западу от Авдеевки.

Операция РФ по захвату Часового Яра

Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 км от предполагаемой оперативной цели – Покровска и примерно в 17 км от относительно крупных сел к востоку от этого райцентра.

"Даже если российские тактические успехи действительно заставят украинские войска отойти на позиции дальше на запад, нынешние их успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут значимыми в оперативном отношении достижениями в ближайшем будущем. А вот давление России на Часов Яр более существенно", – заявили в ISW.

Там подчеркнули, что войска РФ, находящиеся в настоящее время на восточной окраине Часового Яра, с марта 2024 года активизируют усилия по захвату города. Ныне, считают аналитики, они предлагают оккупантам "самые ближайшие перспективы для значительного в оперативном отношении продвижения", поскольку захват города, вероятно, "позволит им начать последующие наступательные операции" против городов, которые образуют значительный украинский оборонительный пояс в Донецкой области.

"Российские войска действительно представляют собой реальную угрозу захвата Часов Яра, хотя они, возможно, не смогут сделать это быстро. Вероятно, они попытаются захватить как можно большую территорию до того, как прибытие американской военной помощи значительно улучшит оборонительные возможности Украины в ближайшие недели. Российское же командование может активизировать наступление к северо-западу от Авдеевки, поскольку этот район предоставляет больше возможностей для нанесения ударов, несмотря на относительную оперативную незначительность этих достижений", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что на Донетчинне враг продвигается дальше, имея целью захватить Часов Яр и Покровск, а затем идти на Славянск и Краматорск. По его словам, у армии РФ есть на это силы – вооружение и личный состав.

