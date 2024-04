Россия активизирует наступление на Часовой Яр: в ISW рассказали, как враг использует для этого штурмы в районе Авдеевки

Темп российских наступательных операций в настоящее время на Авдеевском направлении выше, чем в районе Часового Яра, поскольку агрессор сосредоточен на использовании окна нехватки ресурсов у ВСУ. В то же время так враг дает возможность отдохнуть своим силам в районе Часового Яра и в ближайшие дни активизирует штурмы в сторону города, который дает ему возможность наиболее значительных в оперативном плане продвижений.

Тактику захватчиков проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там подчеркнули, что армия РФ на сегодня не способна к "прорыву" сразу на нескольких участках, но будет вот так чередовать более короткие штурмы между ними, чтобы выполнить установки Кремля.

Отмечается, что недавно Россия задействовала боевую мощь примерно в одну дивизию к северо-западу от Авдеевки, что, по неофициальным украинским оценкам, дало ей примерно трехкратное преимущество над имеющейся боевой мощью Украины в том же районе. Враг направил новые силы туда, где ВСУ боролись с нехваткой ресурсов, что позволило ему добиться тактических успехов в районах к северу и северо-западу от Авдеевки в течение последних недель.

Наступление российских войск в направлении Часового Яра, напротив, за прошедшую неделю существенно замедлилось – пропагандисты жаловались, мол, там линия фронта осталась без существенных изменений, а темп российских операций снизился.

Ранее ISW часто оценивал, что войска РФ с трудом проводили одновременные крупномасштабные наступательные операции на протяжении всей войны. Но с начала 2024 года они смогли предпринять более короткие чередующиеся штурмы в наступательных "импульсах", например, в сторону Авдеевки, Лимана и Часового Яра.

По предположению военных экспертов, ВС РФ склоняются к атакам к северо-западу от Авдеевки, чтобы закрепить недавний тактический успех, которого они достигли, пока их силы, дислоцированные на направлении Часового Яра, временно отступают от цели наступления, чтобы отдохнуть и восстановиться.

"Российские войска, скорее всего, вскоре снова увеличат темп наступления в районе Часового Яра, и это давление может стать значительным. Если они смогут активизировать атаки и захватить город, то могут использовать его в качестве плацдарма для последующих наступательных операций против важнейших городов-крепостей Украины – Константиновки и Дружковки", – спрогнозировали в ISW.

Правда, отметили аналитики, армии РФ потребуется пополнить и усилить подразделения, которые ныне атакуют населенные пункты в районе захваченной Авдеевкой.

"Процесс пополнения и усиления сил, вероятно, снизит общую интенсивность их атак и ограничит способность достичь более широкой оперативной цели – захвата Покровска и выхода на административные границы всей Донецкой области – быстро, пока украинские силы получат необходимые подкрепления и снабжение", – подытожил Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последней недели продвижение ВС РФ к западу от Авдеевки ускорилось. Британская разведка отметила, що захватчики создали узкий коридор вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино.

В то же время оккупационная армия России пытается обойти Часов Яр по флангам через другие населенные пункты. Враг хочет взять город в оперативное окружение, прорвать оборону украинских войск западнее Бахмута и выйти к каналу Северский Донец – Донбасс.

