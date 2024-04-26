Армия РФ пытается обойти Часов Яр с флангов и взять в оперативное окружение – ОСУВ 'Хортица'

Оккупационная армия России пытается обойти Часов Яр на Донбассе по флангам, через другие населенные пункты. Враг хочет взять населенный пункт в оперативное окружение.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что россияне бросают все силы, чтобы прорвать оборону украинских войск западнее Бахмута и выйти к каналу Северский Донец – Донбасс.

Дальнейший план оккупантов – продвижение к Краматорской агломерации, сказал Волошин.

"Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение", – добавил спикер, отметив, что в течение последних 7 дней успеха оккупанты не добились.

"Они любой ценой пытаются взять село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часов Яр. Активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", – добавил Волошин.

Дополнительно враг безрезультатно штурмует Андреевку и Клещиевку, чтобы выровнять линию фронта. В частности, в районе последней заметно увеличение личного состава врага. В то же время вблизи Белогоровки россияне провели наибольшее количество штурмов, там войско агрессора перегруппировывается, подвозит боекомплекты, пытается разминировать наши заминированные территории.

Спикер отметил, что украинские воины сейчас сдерживают врага, однако он преобладает количеством снарядов, численностью армии и не жалеет ни своего вооружения, ни техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко также рассказал, что россияне пытаются обойти Часов Яр с левого и правого флангов, чтобы взять в оперативное окружение. В результате идут очень сложные бои в Ивановском и Богдановке.

– В ISW сообщили, что войска РФ в последнее время стабилизируют небольшое выступление на линии фронта северо-западнее Авдеевки. Если им удастся добиться дальнейших тактических успехов, это может "заставить ВСУ отойти" с других позиций на более оборонительную линию.

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