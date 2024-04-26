Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с флангов, но успехов не имеют: военный рассказал о ситуации. Карта

Противник пытается обойти Часов Яр с левого и правого флангов, чтобы взять в оперативное окружение. В результате этого идут очень сложные бои в Ивановском и Богдановке.

В течение последних недель враг не смог достичь значительных успехов в обоих населенных пунктах. Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24.

Российские войска оккупировали 70-80% Ивановского и Богдановки, но во Временном Яру россиян нет.

"За последние недели противник не имеет успехов ни в одном, ни в другом населенном пункте. Ситуация остается ориентировочно такова: Богдановка оккупирована на текущий момент где-то на 75%, населенный пункт Ивановское – тоже на 70-80% находится в оккупации, остальное под контролем Сил обороны", – заявил Федоренко.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись к югу от Кременной в Луганской области. В то же время российские войска наступают возле Часового Яра и северо-западнее Авдеевки Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны прогнозируют, что РФ постарается воспользоваться окном ограниченности материальных средств в ВСУ. По их мнению, в ближайшие недели российские войска активизируют атаки на фронте, а также ракетные и дроновые удары по городам, пока Украина не получила американскую военную помощь.

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