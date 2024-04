ВСУ незначительно продвинулись к западу от Кременной, у Часового Яра идут позиционные бои: анализ ISW. Карта

Силы обороны Украины в ходе боев 20 апреля продвинулись к югу от Кременной в Луганской области. Тем временем российские войска наступают возле Часового Яра и к северо-западу от Авдеевки на Донетчине.

На всех этих участках фронта идут позиционные бои. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

ВСУ продвинулись на Кременском направлении

Отмечается, что недавно украинские военные незначительно продвинулись на Кременском направлении в ходе боев вдоль линии Сватово – Кременная. Аналитики ссылаются на геолокированные кадры, опубликованные 20 апреля, которые показывают, что ВСУ прошли к северо-востоку от Белогоровки (к югу от Кременной).

Позиционные бои продолжались юго-западнее Сватово, в районе Твердохлибово, возле самой Кременной, к западу от нее возле Ямполовки, Тернов и Торского, а также южнее – в районе Дибровы, Григоровки и Белогоровки.

Сообщается, что в Серебрянском лесничестве (к югу от Кременной) действуют подразделения "Аиды" – чеченского отряда спецназа "Ахмат".

Войска РФ наступают в районе Часово Яра

По данным ISW, геолокированные кадры от 20 апреля показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль трассы Т0504 (Часов Яр – Бахмут) к северо-западу от Ивановского.

Блогер из РФ хвастался продвижением оккупантов к югу от микрорайона Новый (восток Часового Яра), но эксперты ISW не увидели визуального подтверждения этим словам.

"Российские источники продолжают утверждать, что ВС РФ наносят авиаудары, в том числе с использованием управляемых авиабомб, вблизи Часового Яра", – говорится в сводке.

Накануне бои продолжались в районе Богдановки, возле самого Часова Яра, в том числе микрорайона Новый, юго-восточнее города в районе Ивановского и Клищеевки, южнее – возле Южного.

Известно, что в районе Часового Яра действуют подразделения российского 58-го батальона спецназа (1-й АК "ДНР") и 98-й дивизии десантников РФ. Также на Бахмутском направлении действуют захватчики из 4-й мотострелковой бригады (2-й АК "ЛНР").

Оккупанты заявляют об "успехах" возле Очеретино

По словам аналитиков, российские войска пытаются использовать относительно значительные тактические наступления к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино и недавно добились незначительных успехов там. Они ссылаются на геолокированные кадры от 20 апреля, которые якобы показывают, что оккупанты продвинулись в юго-восточной части поселка.

"Войска РФ прошли вперед примерно на три километра вдоль железнодорожной линии до юго-восточной окраины Очеретино. Сохраняющееся российское присутствие в этом районе может свидетельствовать о том, что они создали небольшой тактический плацдарм на окраине населенного пункта", – предположили в ISW.

Украинский военнослужащий, который воюет на Авдеевском направлении, 19 апреля заявил, что оккупанты значительно активизировали наступление в направлении Очеретино и, судя по всему, передислоцировали в этот район значительную часть артиллерийских и пехотных подразделений. По его наблюдениям, враг ослабил давление на Бердичи и Уманское, но продолжает сильные атаки возле Семеновки.

Защитник отметил, что российская пехота продолжает вести "мясные" штурмы, но при этом уже имеет достаточную технику. Российские источники недавно утверждали, что ВС РФ начинают "тактическую паузу" на Авдеевском направлении фронта, за исключением районов н. п. Очеретино и Нетайлово, где действуют подразделения 1-го АК "ДНР".

Аналитики отметили, что поселок расположен на стыке украинской оборонительной линии, которую российские войска атаковали с момента захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, и последующей оборонительной линией дальше на запад, которую российские источники определили как более сильно укрепленную линию.

"Российским войскам придется прорваться через Очеретино и стабилизировать северный фланг на Авдеевском направлении, прежде чем они смогут осуществить тактический прорыв украинской обороны в этом районе", – оценили в ISW.

Геолокированные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что ВСУ продолжают действовать в Первомайском, несмотря на заявление минобороны РФ от 13 апреля о том, что российские войска якобы захватили населенный пункт. На Авдеевском направлении бои продолжались в районе Новокалиново, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичей, Семеновки, Уманского, Яснобродовки, Первомайского и Невельского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны прогнозируют, что РФ постарается воспользоваться окном ограниченности материальных средств у ВСУ. По их мнению, в ближайшие недели российские войска активизируют атаки на фронте, а также ракетные и дроновые удары по городам, пока Украина не получила американскую военную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!