'Должны вместе завершить войну справедливо': Зеленский рассказал о борьбе с террором России, коммуникации с партнерами и производстве оружия

Борьба с террором России продолжается. Для этого продолжается тесная коммуникация с партнерами и производство украинского оружия.

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Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении в понедельник, 25 ноября. Президент добавил, что нужно вместе завершить войну справедливо.

Он также рассказал, что отдельно он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский отметил, что это был длительный разговор по всем ключевым частям фронта, также по Курской операции.

Кроме того, президент заслушал соответствующие доклады и анализ опыта по отражению российских ударов. Он отметил, что лучшие результаты конкретных подразделений должны быть распространены на все объекты, на всех, кто осуществляет защитную работу.

"Обсудили также производство и поставку дронов, ракет, другого вооружения. Все задачи по оружию на этот год точно будут выполнены. На следующий – тоже", – добавил президент.

Президент напомнил, что оккупационные войска России утром 25 ноября нанесли удар ракетой по Киевскому району Харькова. Он рассказал, что на месте попадания вспыхнул пожар, повреждены десятки домов и 23 человека получили ранения.

"Сейчас уже завершились спасательные работы в местах попадания российских ракет. Харьков – 25 человек пострадали. Удар предварительно – С-400. Одесса – 11 человек пострадали. Удар предварительно "Искандером". По гражданской инфраструктуре, по обычной жилой застройке. Всем, кто пострадал , оказана необходимая помощь", – отметил президент.

Он также традиционно поблагодарил каждого, кто помогает.

"Мы ответим России обязательно на все, что она делает. И важно, чтобы такие удары, каждый из них, не оставались без должного ответа, не только нашего. Не должно быть даже намека на нормализацию российского террора – на привыкание к нему" , – добавил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о новом решении Британии по поводу санкций против теневого танкерного флота. "Тридцать танкеров санкционированы. Это важный шаг. И будет правильным, чтобы европейские партнеры – на уровне всего ЕС, – а также другие партнеры поддержали такие санкции. Чем меньше будет российских сверхдоходов от нефти, тем меньше будет у России и возможности вести войну. Это очевидная связь. Связь, которая должна сработать ради реального мира", – рассказал президент.

Зеленский также провел несколько совещаний по международной работе до конца года.

"Коммуникация с партнерами, наши встречи и наши нарративы. То, что должно усилить Украину. Европа, Америка, Глобальный Юг, другие части мира. Мы должны быть вместе. И вместе завершить эту войну справедливо. Это реально. Спасибо всем, кто нам помогает!" – резюмировал свой доклад президент.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, глава государства Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего, посвященную энергетике и ее защите. Обсуждали возобновление критических объектов после российских обстрелов 17 ноября и последующие меры по противодействию террору РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России утром 25 ноября нанесли удар ракетой по Киевскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, повреждены десятки домов и 23 человека получили ранения.

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