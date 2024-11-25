Защита энергетики и производство оружия: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 25 ноября, глава государства Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего, посвященную энергетике и ее защите. Обсуждалось восстановление критических объектов после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшие меры противодействия террору РФ.

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Свои доклады президенту представили сотрудники Минэнерго, "Нефтегаза" и всех ключевых участников отрасли. Об этом Зеленский рассказал вечером в понедельник в Telegram.

"Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и т.п. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", – сообщил президент.

Был доклад и Воздушных сил ВСУ о прикрытии объектов критической инфраструктуры с неба. "Мы берем наиболее эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы", – объяснил лидер государства.

Кроме энергетики, заслушали доклад Минобороны по контрактованию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов, итоги за 2024-й и планирование на 2025 год.

Как сообщал OBOZ.UA:

– При благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии на 3-4 часа – только в вечерние часы. Этот сценарий в среде энергоэкспертов считается базовым и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствие новых обстрелов энергосистемы.

– Сейчас из-за сложных погодных условий и российских атак графики отключений света в Украине могут меняться несколько раз в сутки. Поэтому энергетики не могут давать прогнозы хотя бы на день вперед.

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