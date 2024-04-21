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ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

Марина Лисничук
War
4 минуты
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ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

Украина, получив западную военную помощь, окажется в значительно улучшенном оперативном положении к июню 2024 года, поэтому Россия может ввести изменения в своей прогнозируемой на лето наступательной операции. Скорее всего, агрессор активизирует текущие атаки на фронте, а также ракетные и дроновые удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться закрывающимся окном ограниченности материальных средств у Сил обороны.

Такие предположения высказывают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики построили их на фоне принятие Палатой представителей Конгресса США пакета помощи Украине в размере $60,84 млрд.

Они напомнили, что ВС РФ в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, используя аномально засушливые весенние условия и сохраняющуюся нехватку техники/боеприпасов в ВСУ. Также оккупанты пытались использовать деградировавшие возможности противовоздушной обороны Украины в попытке разрушить энергосистему, нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу страны.

"Ожидаемое теперь прибытие американской помощи в сфере безопасности, вероятно, подчеркнуло эти соображения для ВС РФ. Российское военное командование, вероятно, активизирует наступательные операции, а также ракетные и беспилотные удары для достижения значимых в оперативном отношении результатов, которых, безусловно, станет труднее достичь против хорошо оснащенных украинских сил", – спрогнозировали в ISW.

Там отметили, что войска РФ добились тактических успехов только за последние шесть месяцев, когда ситуация с западной военной помощью Украине ухудшалась. Поэтому эксперты считают маловероятным то, что оккупанты смогут добиться прорыва, который приведет к разрушению линии фронта.

ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

"Возможно, они все еще смогут добиться успехов в оперативном отношении в ближайшие недели и отдать приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, особенно к западу от Авдеевки, или где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимой цели – например, возле Часового Яра", – предположили аналитики.

На фоне этого российские силы могут надеяться, что интенсифицированные удары ракетами и "Шахедами" смогут разрушить украинскую энергосистему и заставить страну бороться с гуманитарным кризисом наряду с оборонительными операциями. Также враг может изменить свою цель и нанести удар по транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить способность Украины достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронта. 19 апреля российские террористы уже подвергли массированной атаке украинскую транспортную инфраструктуру в Днепропетровской области, поэтому в ISW не исключают, что они могут намереваться расширить эти удары в ближайшие недели.

ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

"Российские войска, вероятно, также решат воспользоваться плохим прикрытием украинской ПВО вдоль фронта и активизировать удары планирующими авиабомбами в ближайшие недели в надежде нанести обширный ущерб оборонительным позициям ВСУ, прежде чем для российской авиации станет более рискованно наносить эти удары на фоне улучшенной украинской ПВО", – предположили эксперты.

Аналитики отметили, что российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и их будущих наступательных операций из-за задержек или полного прекращения военной помощи США.

"Похоже, это предположение было неотъемлемой частью оперативного планирования России на это лето. Она создает резервы оперативного и стратегического уровня для поддержки своих ожидаемых летних наступлений, но делает это, основываясь на предположении, что даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут наступать против украинских сил, у которых нет необходимых средств артиллерии и зенитных боеприпасов", – подчеркнули в ISW.

Тем не менее там считают, что Силы обороны Украины воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать российские наступательные операции в июне 2024 года. 

ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

Украинские официальные лица ранее заявляли, что ВС РФ, скорее всего, продолжат проводить этим летом наступления, направленные на захват оставшейся части Донецкой и Луганской областей, но также могут начать операцию по захвату Харькова.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, в частности, 19 апреля дал понять о намерении России захватить Харьков. Российское военное командование, возможно, предполагало, что одновременные наступательные усилия в направлении этого города и вдоль нынешней линии фронта на востоке Украины "растянут и сокрушат" якобы плохо снабженные и недостаточно укомплектованные Силы обороны, позволив оккупантам добиться "крупного прорыва" хотя бы на одном участке фронта.

Но в ISW убеждены, что ВСУ с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом, которые будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, подорвут эту оперативную цель одновременных российских наступательных операций на более широком фронте.

"Российскому военному командованию придется задуматься о том, осуществимы ли намеченные районы и цели его летних наступательных усилий и достаточны ли нынешние средства концентрации и подготовки сил для проведения запланированных наступательных операций с учетом ожидаемого возобновления мер безопасности США в помощи Украине", – подытожили эксперты, отмечая, что пока они не дают никаких прогнозов по решениям, которые примут россияне в это время.