ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении: в ISW спрогнозировали действия РФ, пока Украина не получит помощь США

Украина, получив западную военную помощь, окажется в значительно улучшенном оперативном положении к июню 2024 года, поэтому Россия может ввести изменения в своей прогнозируемой на лето наступательной операции. Скорее всего, агрессор активизирует текущие атаки на фронте, а также ракетные и дроновые удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться закрывающимся окном ограниченности материальных средств у Сил обороны.

Такие предположения высказывают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики построили их на фоне принятие Палатой представителей Конгресса США пакета помощи Украине в размере $60,84 млрд.

Они напомнили, что ВС РФ в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, используя аномально засушливые весенние условия и сохраняющуюся нехватку техники/боеприпасов в ВСУ. Также оккупанты пытались использовать деградировавшие возможности противовоздушной обороны Украины в попытке разрушить энергосистему, нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу страны.

"Ожидаемое теперь прибытие американской помощи в сфере безопасности, вероятно, подчеркнуло эти соображения для ВС РФ. Российское военное командование, вероятно, активизирует наступательные операции, а также ракетные и беспилотные удары для достижения значимых в оперативном отношении результатов, которых, безусловно, станет труднее достичь против хорошо оснащенных украинских сил", – спрогнозировали в ISW.

Там отметили, что войска РФ добились тактических успехов только за последние шесть месяцев, когда ситуация с западной военной помощью Украине ухудшалась. Поэтому эксперты считают маловероятным то, что оккупанты смогут добиться прорыва, который приведет к разрушению линии фронта.

"Возможно, они все еще смогут добиться успехов в оперативном отношении в ближайшие недели и отдать приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, особенно к западу от Авдеевки, или где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимой цели – например, возле Часового Яра", – предположили аналитики.

На фоне этого российские силы могут надеяться, что интенсифицированные удары ракетами и "Шахедами" смогут разрушить украинскую энергосистему и заставить страну бороться с гуманитарным кризисом наряду с оборонительными операциями. Также враг может изменить свою цель и нанести удар по транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить способность Украины достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронта. 19 апреля российские террористы уже подвергли массированной атаке украинскую транспортную инфраструктуру в Днепропетровской области, поэтому в ISW не исключают, что они могут намереваться расширить эти удары в ближайшие недели.

"Российские войска, вероятно, также решат воспользоваться плохим прикрытием украинской ПВО вдоль фронта и активизировать удары планирующими авиабомбами в ближайшие недели в надежде нанести обширный ущерб оборонительным позициям ВСУ, прежде чем для российской авиации станет более рискованно наносить эти удары на фоне улучшенной украинской ПВО", – предположили эксперты.

Аналитики отметили, что российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и их будущих наступательных операций из-за задержек или полного прекращения военной помощи США.

"Похоже, это предположение было неотъемлемой частью оперативного планирования России на это лето. Она создает резервы оперативного и стратегического уровня для поддержки своих ожидаемых летних наступлений, но делает это, основываясь на предположении, что даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут наступать против украинских сил, у которых нет необходимых средств артиллерии и зенитных боеприпасов", – подчеркнули в ISW.

Тем не менее там считают, что Силы обороны Украины воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать российские наступательные операции в июне 2024 года.

Украинские официальные лица ранее заявляли, что ВС РФ, скорее всего, продолжат проводить этим летом наступления, направленные на захват оставшейся части Донецкой и Луганской областей, но также могут начать операцию по захвату Харькова.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, в частности, 19 апреля дал понять о намерении России захватить Харьков. Российское военное командование, возможно, предполагало, что одновременные наступательные усилия в направлении этого города и вдоль нынешней линии фронта на востоке Украины "растянут и сокрушат" якобы плохо снабженные и недостаточно укомплектованные Силы обороны, позволив оккупантам добиться "крупного прорыва" хотя бы на одном участке фронта.

Но в ISW убеждены, что ВСУ с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом, которые будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, подорвут эту оперативную цель одновременных российских наступательных операций на более широком фронте.

"Российскому военному командованию придется задуматься о том, осуществимы ли намеченные районы и цели его летних наступательных усилий и достаточны ли нынешние средства концентрации и подготовки сил для проведения запланированных наступательных операций с учетом ожидаемого возобновления мер безопасности США в помощи Украине", – подытожили эксперты, отмечая, что пока они не дают никаких прогнозов по решениям, которые примут россияне в это время.