Оккупанты атакуют Часов Яр не только в лоб, но и наступают на флангах: военный рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на Бахмутском направлении с целью захватить город Часов Яр. При чем враг осуществляет не только лобовые атаки, но и пытается наступать на флангах.

Чтобы не позволит противнику продвинуться вглубь украинские защитники держат оборону вблизи Ивановского и Андреевки. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, чтобы не дать возможность противнику совершить прорыв было принято решение подорвать мост через канал Северский Донец-Донбасс. Военный отметил, что сам канал является серьезным препятствием для штурма и перемещения вражеских сил.

В то же время Тимочко объяснил, что уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне украинских войск нет. Однако уничтожение мостов блокирует логистику врага и не позволяет ему передвигаться.

Также он добавил, что сейчас российские захватчики пытаются атаковать Часов Яр не только в лоб, но и наступать по флангам. Тимочко выразил надежду, что в скором времени к Часовому Яру прибудут дополнительные объемы вооружения от западных союзников.

"Понимаем, что в условиях активных боевых действий нужно время, чтобы поставить, подвезти, сохранить оружие. Оборона Часового Яра принципиальна, поскольку это плацдарм для развертывания наступления на Краматорск, Славянск. Конечно, неприятно видеть, что есть разрушение, но мы должны понимать, что наши войска реагируют на вызовы, которые возникают на поле боя", – сказал Тимочко.

Напомним, оккупационная армия РФ за последнюю неделю существенно увеличила количество атак в Донецкой области. Враг пытается наступать одновременно на нескольких направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Несмотря на тяжелые бои, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Круглосуточные штурмовые действия продолжаются в районе населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении.

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