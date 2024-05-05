Продолжаются тяжелые бои: на трех направлениях фронта за неделю обострилась ситуация

Оккупационная армия РФ за последнюю неделю существенно увеличила количество атак в Донецкой области. Враг пытается наступать одновременно на нескольких направления – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Несмотря на тяжелые бои, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, за неделю ситуация обострилась на всех трех направлениях в Донецкой области. Волошин подчеркнул, что россияне сейчас пытаются перехватить стратегическую инициативу.

В частности, путинские захватчики намерены прорвать линию обороны и продолжать концентрировать свои усилия именно в Донецкой области. При этом оккупанты пользуются преимуществом в силах и средствах.

"Ситуация следующая: самые горячие направления – Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась. Идут тяжелые бои, но ситуация контролируемая ВСУ. Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамичное изменение обстановки", – сказал Волошин.

Также он добавил, что российские войска во время штурмов применяют различные системы вооружения – артиллерию, танки и беспилотники. В то же время оккупанты активно стали использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Напомним, оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Круглосуточные штурмовые действия продолжаются в районе населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что оккупантам удалось совершить прорыв на Авдеевском направлении и закрепиться в населенном пункте Очеретино. В свою очередь украинские военнослужащие держат под огневым контролем часть села, в котором находятся путинские войска.

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