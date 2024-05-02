Оккупантам удалось закрепиться в Очеретино, но бои продолжаются: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации. Карта

Российской оккупационной армии удалось совершить прорыв на Авдеевском направлении и закрепиться в населенном пункте Очеретино. В свою очередь украинские военнослужащие держат под огневым контролем часть села, в котором находятся путинские войска.

Также на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои с цель выбить россиян из Очеретино. Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Покровском районе. При этом часть населенного пункта, в котором засел противник, находится под огневым контролем украинских защитников.

"Об Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", – сообщил Волошин.

Также он добавил, что украинские воины принимают все меры по стабилизации обстановки на этом участке фронта. В частности, бойцы стараются вернуть под свой контроль Очеретино. Волошин подчеркнул, что для того были введены резервные силы и средства.

В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подчеркнул, что на покровском и кураховском направлениях российские войска задействовали до четырех своих бригад. На сегодняшний день оккупанты пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, чтобы пробиться в Покровск и Курахово.

"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность", – заявил Волошин.

Напомним, российские оккупационные силы продолжают штурмовать Роботино в Запорожской области. Однако попытки оккупантов закрепиться в населенном пункте были безуспешными.

Ранее аналитики оценивали, что командованию ВС РФ придется выбирать, на каком из направлений усиливать наступление. Они отмечают, что, несмотря на незначительные успехи под Авдеевкой и некоторые продвижения в районе Часова Яра, на сегодня оккупационные силы не способны к одновременному прорыву на нескольких участках фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!