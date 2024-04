У оккупантов есть незначительные тактические успехи под Авдеевкой, их командованию придется делать выбор: в ISW оценили ситуацию. Карта

Войска России обеспечили себе дополнительные незначительные тактические успехи к северо-и юго-западу от Авдеевки. Однако за последние 24 часа они не добились значительного продвижения в целом на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 29 апреля. По мнению аналитиков, оккупанты будут выбирать среди многих направлений будущих операций возле захваченного города, но неизвестно, на каком из них командование сосредоточит их усилия в ближайшем будущем.

В публикации ссылаются на геолокированные кадры за последние два дня, которые указывают, что войска РФ продвигались в западной и северо-восточной части Очеретино (к северо-западу от Авдеевки), вдоль железной дороги к северо-западной окраине Очеретино и в Нетайлово (к юго-западу от Авдеевки).

Российские пропагандисты в это время утверждали, что армия РФ также продвинулась к северо-западу от Очеретино в направлении Новоалександровки на участке шириной 1,2 км и глубиной 1,7 км. Один блогер заявил, мол, они прошли на 400-450 метров к западу от трассы между Нетайлово и Уманским.

Однако в ISW не увидели визуального подтверждения заявленных российских "достижений". Там отметили, что министерство обороны РФ заговорило "захвате" села Семеновка к западу от Авдеевки только после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 апреля сообщил о выводе украинских сил из населенного пункта.

Российские блогеры также заявляли об операциях оккупантов "по зачистке" в Бердичах, Очеретино, Новокалиново и Керамике. Накануне бои продолжались в районе этих населенных пунктов, а также Архангельского, Новобахмутовки, Соловьево, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, Орловки и Уманского.

"У российских сил есть возможность выбирать среди множества тактических направлений будущих наступательных операций возле Авдеевки, но остается неясным, на чем они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем", – отметили в ISW.

Российские блогеры лишь высказывают предположения о том, какие "цели" оккупанты могут преследовать к северо-западу от Авдеевки, но не пришли к четкому консенсусу. Так, несколько известных пропагандистов заявили, что ВС РФ проводят наступательные операции в районе Керамика, чтобы продвинуться к Архангельскому, но также пытаются пройти на запад от района Очеретино в сторону Сокола и на юго-запад к линии Новопокровское – Новоселевка Первая.

"Мы продолжаем считать, что "стабилизация" выступа к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: либо продолжать наступление на запад к заявленной оперативной цели – Покровску, либо попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций возле Часового Яра", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны перечислили все города, в которые нацелилась РФ в Донецкой области. Вместе с тем эксперты убеждены, что российские войска на сегодня не способны к "прорыву" сразу на нескольких участках, но будут чередовать между ними локальные наступательные операции.

