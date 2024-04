Россия столкнется с дилеммой: в ISW объяснили, что происходит под Авдеевкой и на какие города нацелились оккупанты. Карта

Попытки стабилизировать выступ линии фронта к северо-западу от Авдеевки предоставляет войскам РФ выбор между дальнейшими путями продвижение. Командование оккупантов, вероятно, будет решать между наступлением на запад – к городу Покровск, или попыткой пройти на север для проведения дополнительных штурмов в сторону Часового Яра.

Украинские официальные лица ранее называли Покровск российской оперативной целью на Авдеевском направлении, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 апреля подтвердил эту оценку. Об дилемме, с которой столкнется агрессор, рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Недавние успехи РФ к северо-западу от Авдеевки побудили украинские войска отойти с других ограниченных тактических позиций вдоль этой линии фронта, хотя он еще не способствовал быстрому российскому тактическому продвижению. Оккупанты по-прежнему вряд ли смогут достичь более глубокого и значимого в оперативном отношении проникновения в этот район в ближайшем будущем", – говорится в сводке.

Отмечается, что в качестве альтернативы российские войска могут принять решение о наступлении на север от своего тактического прорыва в районе Очеретино по трассе Н-20 (Донецк – Константиновка). Так они, вероятно, попытаются оказать давление на Силы обороны Украины в районе Торецка и, возможно, на оперативный тыл защитников там и в сторону Часового Яра.

"Войска РФ уже давно стремятся захватить четыре крупных города, образующих пояс крепостей в Донецкой области – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. А Часов Яр имеет оперативное значение, поскольку он предоставит оккупантам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки", – отметили в ISW.

Также там не исключают, что российское военное командование может приказать армии продвигаться на север по трассе Н-20, надеясь провести дополнительные наступательные операции с востока и юга против южной окраины украинского пояса городов-крепостей на Донетчине.

Ныне тактическое проникновение российских оккупантов к северо-западу от Авдеевки составляет примерно 20 км к юго-западу от Торецка, около 18 км к югу от следующего крупного населенного пункта Александро-Калиново и до 28 км к югу от Константиновки.

Аналитики подчеркнули, что это расстояние не превышает расстояния до Покровска, который находится примерно в 30 км к западу от российского выступа линии фронта к северо-западу от Авдеевки.

"Подъем по трассе H-20 будет серьезным и не быстрым. Однако российское командование может принять решение продолжить наступление на запад в сторону Покровска, поскольку там может быть больше возможностей для тактического достижения, чем на севере, а также из-за озабоченности России достижением западных границ Донецкой области", – оценил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Институте изучения войны оценили возможность наступления армии РФ на Харьков, которым агрессор в последнее время активно запугивает украинцев. По мнению аналитиков, у врага не хватит сил захватить второй по величине город Украины.

