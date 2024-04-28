Силы обороны вышли из Бердичей, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области. Карта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии фронта. И если на Запорожье и левобережье Херсонщины особых достижений у захватчиков нет, а на Купянском и Лиманском направлениях украинские воины смогли улучшить свои тактические позиции, то западнее Авдеевки и к югу от Марьинки Донецкой области захватчики смогли продвинуться.

Сырский подтвердил, что украинские силы вышли из населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Новомихайловка. Решение об оставлении этих сел он объяснил стремлением избежать потерь среди личного состава Сил обороны.

Ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях Сырский охарактеризовал как "самую сложную". Там продолжаются ожесточенные бои. Силам обороны к западу от Авдеевки и вблизи Марьинки противостоят значительные оккупационные силы.

"Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизни и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Сырский заверил, что, несмотря на то, что врагу на упомянутых направлениях удалось достичь определенных тактических успехов, оперативного преимущества россияне там не получили.

"Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены пострадавших подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", – подчеркнул главком.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что главнокомандующий ВСУ рассказал об обострении ситуации на поле боя. Так, в пространной заметке в своем Telegram-канале Сырский объяснил, что на самом деле происходит на фронте и назвал самые сложные направления.

Также сообщалось, что в утренней сводке Генштаба от 28 апреля отмечалось, что за сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений.