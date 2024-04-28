Ситуация обострилась: Сырский объяснил, что происходит на фронте и назвал самые сложные направления

Армия государства-террориста России сосредоточила усилия на нескольких направлениях фронта, на некоторых имеет тактические успехи, создав значительное преимущество в силах и средствах. Ситуация накаляется, сложное всего – на Покровском и Кураховском направлениях.

Что происходит на передовой, рассказал в Telegram главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что картина динамичная, отдельные позиции переходят "из рук в руки" по несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации.

Ситуация на фронте по направлениям

Луганщина. Россияне пытаются воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов с целью выйти на границу области.

Купянское направление. Враг сосредоточил усилия в селах Стельмаховка и Берестово, имел частичный успех, однако Силам обороны удалось остановить его. Защитники улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки.

Лиманское направление. Продолжается российское наступление на село Терны. Оккупанты пока безрезультатно пытаются вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец. Защитники улучшили свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества.

Северское направление. Противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Силы обороны остановили продвижение врага в этом направлении.

Краматорское направление. Самые горячие точки – Ивановское и Часов Яр. Россияне пытаются вернуть под свой контроль Клищиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Покровское и Кураховское направления. По словам главнокомандующего, там сейчас самая сложная ситуация. Продолжаются ожесточенные бои. Россияне привлекли четыре бригады и пытаются наступать западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки с целью сохранения жизни и здоровья военных. Противник достиг определенных тактических успехов в этих направлениях, но не получил оперативного преимущества.

"Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", – отметил Сырский.

Кроме того, генерал-полковник отметил, что напряженной остается ситуация в Запорожской и Херсонской областях.

"На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском – в районах Роботиного и Вербового, на Херсонском – все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений", – подчеркнул главнокомандующий.

Более того, он добавил, что на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

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