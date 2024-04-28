'Враг ищет слабые места': военный рассказал о ситуации вокруг Часова Яра. Карта

Украинские военнослужащие продолжают держать оборону города Часов Яр Донецкой области. Они имеют в этом успех несмотря на то, что российские оккупационные войска постоянно пытаются штурмовать позиции Сил обороны.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 27 апреля, сообщил офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко. По его словам, интенсивность боевых действий вокруг населенного пункта не меняется.

"Она постоянная. Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно проводит какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко", – рассказал майор.

Кожубенко отметил, что попытки врага продвинуться вперед при этом остаются неудачными. Наша оборона достаточно устойчива, украинские военные умело отражают все атаки оккупантов.

"Судя по тому, что ребята до сих пор держатся, зная, как обороняться в городе...я более чем уверен, что защитники Часова Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже в дальнейшем перейти в наступление со своих позиций", – говорит военный.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России пытается обойти Часов Яр на Донетчине по флангам, через другие населенные пункты. Враг хочет взять населенный пункт в оперативное окружение, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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