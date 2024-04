Россия делает ставку на большие ресурсы: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить наступление оккупантов летом

Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США. Враг делает ставку на свою массовость – наличие больших ресурсов живой силы и техники, однако даже этим вряд ли сможет сокрушить украинскую оборону.

Получив западную поддержку, хорошо обеспеченные ВСУ могут предотвратить значительные вражеские наступления этим летом. Однако оккупанты все равно воспользуются некоторыми преимуществами и адаптациями, чтобы создать значительную угрозу украинскому контрнаступлению, говорится в своде Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит Силам обороны Украины решить проблему текущих материальных ограничений и ослабить российские наступательные операции", – отметили аналитики.

Два офицера украинской разведки, как сообщается, заявили Financial Times, что армия РФ намерена использовать текущие атаки и комбинированные воздушные удары по Украине, чтобы подготовить поле боя к ожидаемой крупномасштабной российской наступательной операции в конце мая или в июне. Западный чиновник в комментарии этому же изданию сказал, что ВС РФ могут совершить дальнейшие "тактические прорывы" в ближайшие недели, но не "захватят" Украину.

"У российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь важной в оперативном отношении цели – захват Часвового Яра. Однако какая-либо из этих попыток вряд ли перерастет в оперативно значимый прорыв в ближайшем будущем, не говоря уже о том, чтобы привести к разрушению украинской оборонительной линии в Донецкой области", – подчеркнули в ISW.

Там отметили, что хорошо оснащенные украинские силы ранее не позволяли российским войскам добиться даже тактических успехов во время предыдущих крупномасштабных наступлений, и маловероятно, что этим летом ВС РФ проведут операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем ее предыдущее наступления.

Та же газета Financial Times со ссылкой на западные источники заявила, что российская армия по-прежнему является неэффективной, характеризующейся старой техникой и плохо обученными солдатами. По их словам, российские силы не улучшились с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Но аналитики ISW не согласны с такой оценкой, подчеркивая, что она игнорирует то, как оккупанты используют свои временные относительные преимущества в технике и живой силе, чтобы оказывать последовательное и возрастающее давление на ВСУ. Помимо этого, российские военные спокойно принимают свои потери в тех масштабах, которых украинские силы не могут вынести.

"Ориентированность России на массовость, независимо от качества, поддержала тактические ее достижения, особенно с учетом того, что задержки с западной помощью ухудшили качественные преимущества Украины перед врагом. Хотя российские войска, скорее всего, будут использовать массовость для достижения тактических успехов даже против хорошо оснащенных украинских сил этим летом", – предполагают эксперты.

Они добавили, что ставка РФ на массовость – не единственная адаптация, которой она придерживается в Украине. Похоже, российское военное командование учится на прошлых ошибках оперативного планирования операций на фронте и, скорее всего, проведет летнее наступление с целью "растянуть и сокрушить украинские силы на более обширной линии фронта на востоке".

Помимо этого, войска РФ существенно изменили операции тактической авиации, массово используя планирующие бомбы, что позволяет самолетам более безопасно для них наносить удары из дальнего тыла.

"Такие удары будут продолжать играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские силы смогут использовать против вражеских самолетов по мере прибытия дополнительных западных средств ПВО", – считают аналитики.

Также они отметили, что оккупанты продолжают масштабно внедрять технологические инновации по всей передовой для поддержки своих штурмов и, похоже, намереваться использовать их именно в начале своих летних наступательных усилий, чтобы компенсировать более сильные возможности, которыми будут обладать ВСУ после прибытия американской помощи.

"Если в ближайшие недели Украине удастся нейтрализовать многие из материальных ограничений (техника, боеприпасы) и предпринять шаги по укомплектованию бригад новыми силами в ближайшие месяцы, она, вероятно, стабилизирует линию фронта и, возможно, сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024-го или начале 2025 года", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Bloomberg заявили, что одобрение США предоставления военной помощи в размере более $60 млрд дает спасательный круг для Сил обороны Украины, но само по себе оно вряд ли сможет переломить ход войны. По мнению аналитиков, многое, в том числе возможное контрнаступление ВСУ, будет зависеть от того, насколько быстро техника и боеприпасы смогут добраться до линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!