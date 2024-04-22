Россия пытается воспользоваться преимуществом: в Bloomberg оценили, будет ли достаточно помощи США для контрнаступления ВСУ

Одобрение США предоставления военной помощи в размере более $60 миллиардов дает спасательный круг для Сил обороны Украины, но само по себе оно вряд ли сможет переломить ход войны. Многое, в том числе возможное контрнаступление ВСУ, будет зависеть от того, насколько быстро помощь сможет добраться до линии фронта.

Такое мнение высказали аналитики в комментарии Bloomberg. Они отметили, что поскольку принятие пакета мер в Конгрессе застопорилось на шесть месяцев, украинские военные столкнулись с все более острой нехваткой боеприпасов, пока российские силы пользуются своим преимуществом.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве Николая Белескова, эта помощь дает передышку ВСУ и поможет им замедлить продвижение оккупантов, провести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для дальнейшего развития войны, по его словам, необходима дополнительная помощь, а это трудная перспектива для США из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее. Поскольку стратегия Путина – переждать", – сказал он.

Аналитики отмечают, что Россия усилила свои ракетные и беспилотные атаки, когда война перешла на третий год, опустошая часть украинской энергетической инфраструктуры и разрушая жилые дома в городах. Президент Владимир Зеленский заявил, что законодательство США, которое должно устранить дальнейшие препятствия на этой неделе, укрепит украинскую армию.

"Мы действительно потеряли инициативу. Теперь у нас есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу", – заявил он на днях каналу NBC.

Законопроект должен попасть на стол американского лидера Джо Байдена на этой неделе после того, как Сенат примет пакет во вторник, 23 апреля. Министерство обороны США может "очень быстро" доставить оружие в Украину, как только поступит помощь, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Считается, что некоторая часть вооружения из этого пакета помощи (которая, вероятно, будет включать ракеты большой дальности ATACMS), может быть уже в пути к концу недели.

Также источники сообщают, что на этой неделе Германия "продолжит оказывать давление" на европейских союзников, в том числе Францию и Италию, чтобы они поставляли системы и компоненты ПВО для Украины. Берлин, который также призывает страны НАТО выяснить, что они могут отправить, обязался предоставить Киеву третью батарею MIM-104 Patriot, а также другие системы и боеприпасы.

"Болезненная нехватка оружия и живой силы на фронте протяженностью 1200 километров, а также острая потребность в дополнительных системах ПВО подтолкнули Силы обороны Украины к критической точке, повысив риск российского прорыва. Москва также усилила бомбардировки Харькова, что официальные лица рассматривают как попытку вызвать эвакуацию второго по величине города Украины, расположенного менее чем в часе езды от российской границы", – акцентировали аналитики Bloomberg.

По мнению экспертов с Института изучения войны (ISW), даже если помощь США будет перемещаться быстро, она "не начнет влиять на линию фронта в течение нескольких недель". Поэтому они убеждены, что ситуация продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия в Украину новой американской помощи.

На сегодня войска РФ, стремясь извлечь выгоду из растущей нехватки боеприпасов у ВСУ, увеличили свою огневую мощь по всему фронту и добились незначительных успехов после захвата Авдеевки в феврале. Оккупанты сосредотачиваются на стратегически ключевых точках, таких как город Часов Яр, к западу от Бахмута в Донецкой области, поскольку пока они превосходят украинскую армию по артиллерии на поле боя в соотношении 10 к одному.

"Украинцы серьезно пострадали, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в противном случае. Однако, по крайней мере сейчас, благодаря крупному вливанию американской помощи, украинцы смогут стабилизировать линию и вернуться к форме активной обороны" – сказал после голосования в Палате представителей США профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс (Шотландия) Филлипс О’Брайен.

Аналитики напомнили, мол, год назад весенняя погода принесла с собой надежды на успешное контрнаступление хорошо вооруженных Сил обороны Украины, а "провал" этой кампании и сокращение помощи со стороны союзников в последующие месяцы "затмили общественное настроение".

"Но Зеленский дал понять, что нельзя тратить попусту время после того, как пакет помощи будет реализован, поскольку украинские и американские чиновники находятся в постоянном контакте, чтобы обеспечить доставку техники и боеприпасов… Теперь каждый день имеет значение", – подытожило издание Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дании подтвердили, что доставят в Украину современные истребители F-16, как и было договорено. Предварительно, первые самолеты будут на территории страны уже летом 2024 года.

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