'Хорошая новость': в Bloomberg спрогнозировали возвращение Украины к 'форме активной обороны'

Пакет военной поддержки США поможет Украине "стабилизировать линию фронта" и вернуться к "форме активной обороны". Но если бы помощь со стороны партнеров была более мощной, наше государство могло бы понести значительно меньшие потери.

Такое мнение после голосования в Палате представителей Конгресса США высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен, сообщает Bloomberg.

"Однако, по крайней мере, сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны", – отметил он.

Кроме того, как отметило издание, перед голосованием в Конгрессе новость о военной помощи для Украины прокомментировал представившийся Тарасом украинский артиллерист.

"Это хорошая новость со стороны США, чтобы поддержать военный дух даже до того, как помощь поступит", – высказался военный. Но если бы помощь поступила раньше, добавил он, "наши потери могли бы быть меньше".

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию NBC News выразил надежду, что обещанное оружие поступит в Украину вовремя и наша армия сможет отразить врага и разрушить его планы по масштабному наступлению.

По его словам, Украина готовится к большому наступлению России, которое государство-агрессор планирует на конец мая – начало июня. Уже к 9 мая Кремль рассчитывает взять под контроль Часов Яр на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский призвал США оперативно провести финальное голосование в Сенате за законопроект, предусматривающий помощь нашей стране. Если доставка американской военной помощи затянется, Украина понесет потери.

– Глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер сообщил, что Украина может получить американские ракеты ATACMS большой дальности уже к концу следующей недели. Отправка должна состояться сразу после подписания законопроекта о военной помощи Украине президентом США Джо Байденом.

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