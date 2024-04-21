"У нас будет шанс на победу": Зеленский призвал США не затягивать с оказанием согласованной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты оперативно провести финальное голосование в Сенате за законопроект, который предполагает помощь нашей стране. Если доставка американской военной помощи затянется, Украина несет потери.

Новое интервью глава государства дал американскому телеканалу NBC News 21 апреля. Он поблагодарил политических лидеров США за одобрение пакета помощи, отметив, что это даст Украине шанс на победу.

Журналистка спросила, поможет ли поддержка Вашингтона выиграть войну или "просто продлит ее".

"Это зависит от того, когда мы получим оружие на местах. Как вы сказали, Кристен [Велкер], если мы получим его через полгода – ну, у нас процесс застопорился на полгода и мы понесли потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике... Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимо иметь системы вооружения", – сказал Зеленский.

Он надеется и молится за то, чтобы поддержка США действительно укрепила Силы обороны. "И у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, которые нам так нужны, так нужны тысячам солдат", – добавил президент.

Было бы хорошо получить помощь как можно быстрее. Нашим военным, в частности, необходимо оружие дальнего действия, "чтобы не терять людей на передовой".

"Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал Штаты завершить утверждение законопроекта об иностранной помощи быстрее.

"Нам действительно нужно довести это дело до финальной точки. Нам нужно получить одобрение Сената", – отметил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– 20 апреля 311 членов Палаты представителей (101 республиканец + 210 демократов) проголосовали "за" новый пакет помощи нашему государству. "Против" – 112.

– Ожидается, что голосование в Сенате по указанному законопроекту начнется 23 апреля. После этого документ отправят на подпись главе США Джо Байдену.

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