'Мы готовимся': Зеленский подтвердил, что войска РФ рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая

Украина готовится к большому наступлению России, которое государство-агрессор планирует на конец мая – начало июня. Уже к 9 мая Кремль рассчитывает взять под контроль Часов Ярна Донетчине.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию NBC News. Он отметил, что личный состав Сил обороны сейчас усиленно тренируется и ждет оружия. Она необходимо для укомплектования бригад.

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов, мы к этому готовимся. До 9 мая РФ рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр. Я недавно был в регионе, говорил там с бойцами. Им не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами- разведчиками, полностью корректирующими артиллерийский огонь", – отметил украинский лидер.

Он выразил надежду, что обещанное оружие поступит в Украину вовремя и наша армия сможет отразить врага и разрушить его планы по масштабному наступлению.

Напомним, 14 апреля 2024 года украинский главнокомандующий генерал Сырский заявил, что российские войска намерены взять Часов Яр на востоке Украины до 9 мая 2024 года, когда Россия отмечает так называемый День Победы. Этот населенный пункт для оккупантов является предварительным шагом к захвату Краматорска.

В то же время в британской разведке заметили, что Часов Яр хорошо защищен, а оккупанты имеют медленный прогресс в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус сообщил, что россияне обстреливают город фосфорными снарядами. На прошлой неделе много таких ударов было по частному сектору, а на этой неделе фосфор летел по гаражам и частным домам.

– Украинским воинам на Бахмутском направлении не хватает средств противовоздушной обороны. После захвата Авдеевки войска РФ убедились, что уничтожение украинских позиций – "достаточно действенный способ", и перебросили под Бахмут бронетехнику, живую силу и армейскую авиацию.

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