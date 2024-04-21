Россияне обстреливают Часов Яр фосфорными снарядами: там до сих пор живут почти 700 гражданских

Город Часов Яр Донецкой области российские оккупационные войска обстреливают фосфорными снарядами. На прошлой неделе много таких ударов было по частному сектору, а на этой неделе фосфор летел по гаражам и частным домам.

Об этом сообщает "Суспільне Донбас" со ссылкой на начальника городской военной администрации Временного Яра Сергея Чауса. Вследствие этих обстрелов пострадавших не было, отметил он.

"Ситуация в городе стабильно тяжелая. Уже фактически третья неделя пик и он не уменьшается, но и не увеличивается", – говорит Чаус.

Глава МВА рассказал, что в громаде до сих пор остаются 690 человек. В основном это люди старше 65 лет, есть и молодежь, но ее очень мало. Эвакуацию из города проводить сложно из-за работы вражеских дронов, да и желающих уехать немного. За неделю эвакуировали около десяти местных жителей.

"Количество желающих уехать из города не очень увеличивается, от одного до трех человек подают заявки. Сегодня те, кто подавались, отказались ехать. Это пожилые люди. Они не вышли", – сказал начальник администрации.

Чаус отметил, что российские войска обстреливают Часов Яр из всего имеющегося вооружения. Гуманитарную помощь и хлеб в город завозит военная администрация.

Мы рассказывали о том, что раньше оживленный Часов Яр теперь превратился в руины. Выжженный город показали украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают пытаться захватить город Часов Яр на Донбассе. Враг активно атакует его управляемыми авиабомбами и использует свое преимущество в воздухе, ракетах и крупнокалиберной артиллерии, однако город находится под полным контролем Сил обороны.

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