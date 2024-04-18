Врага нет в Часовом Яру, но город забрасывают десятками КАБов: в ВСУ рассказали о боях

Российские оккупационные войска продолжают пытаться захватить город Часов Яр в Донецкой области. Враг активно атакует его управляемыми авиабомбами и использует свое преимущество в воздухе, ракетах и крупнокалиберной артиллерии, однако город находится под полным контролем Сил обороны.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, в настоящее время противник в основном давит на Бахмутское направление.

"Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют ситуацию. Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах больших калибров, пытаясь проводить штурмовые действия", – сказал Волошин.

Он добавил, что вражеские штурмовые группы используют боевые машины пехоты и дроны для разведки и штурмов. Также противник активно атакует Часов Яр авиабомбами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, российская авиация продолжает ежедневно совершать авиационные удары по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

"В сумме в общей сложности где-то от 20 до 30, а то бывает и больше, в сутки сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре", – рассказал он.

Представитель ОСУВ "Хортица" также отметил, что тактика России заключается в полном уничтожении населенных пунктов и захвате под свой контроль "кучи пыли".

Кроме того, Волошин сообщил об успешном уничтожении системы "Солнцепек" вчера в одном из направлений.

Он также рассказал, что ситуация на передовой за последние дни немного обострилась, но значительных изменений пока нет. Наиболее напряженными направлениями остаются Бахмутское и Авдеевское, где вражеская авиация и армия продолжают активно действовать штурмовать позиции украинских защитников.

"Здесь используются артиллерия, танки, БПЛА разных типов и классов, а также авиация для нанесения вражеских ударов управляемыми авиационными бомбами. Враг пытается этими всеми возможностями достичь своей цели – выйти на админграницы Донецкой области", – сказал Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что возможный успех РФ в Часовом Яру поставит под угрозу "последний оплот" Украины в Донецкой области. Тогда, по его словам, у оккупантов будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

На днях защитники Украины показали, во что российские удары превратили Часов Яр. На видео попали разбитые купола церкви, обрушившиеся заборы, пустые окна многоэтажек и безлюдная детская площадка.

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