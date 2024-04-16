'Боль': украинские военные показали, как выглядит разрушенный оккупантами Часов Яр. Видео

В сети показали Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области после российских обстрелов. Ранее оживленный город теперь превратился в руины.

Выжженный город показали украинские военные. Соответствующее видео было опубликовано бойцами штурмового батальона "Черный лебедь".

На кадрах видны разбитые шпили церкви, искривленные заборы, пустые и поврежденные окна многоэтажек. Также можно увидеть одинокую детскую площадку за храмом.

Территория вокруг полностью разрушена российскими ракетами и снарядами. Деревья свергнуты, здания разрушены.

Россия пытается захватить небольшой городок Часов Яр, расположенный в 15 километрах от Бахмута на Донетчине, в течение длительного периода. Здесь держит оборону 255-я ударная группа Вооруженных сил Украины, действующая на восточном фронте.

"Времена Яр. Боль... Мы там, мы стоим, тяжело, деремся. Верьте, поддерживайте", – отмечается в сообщении.

Следует отметить, что российские оккупационные силы продолжают давить в направлении Временного Яра. Однако, ситуация остается стабильной, город полностью под контролем Сил обороны Украины.

Войска России надеются захватить Времен Яр Донецкой области до 9 мая - быстрее, чем они "брали" Авдеевку и Бахмут. Враг рассчитывает на нехватку в Сил обороны Украины боеприпасов для артиллерии и средств противовоздушной обороны, и, вероятно, его продвижение будет происходить быстрее предыдущих наступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ситуация на востоке обострилась, противник круглосуточно штурмует Часов Яр малыми группами при поддержке артиллерии и авиации. По словам Волошина, украинское руководство приняло соответствующие решения и успеет усилить фронт средствами РЭБ и ПВО.

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