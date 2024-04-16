Оккупанты давят в направлении Часового Яра, но город остается под контролем Сил обороны: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупационные силы продолжают давить в направлении Часового Яра. Однако ситуация остается стабильной, город полностью под контролем сил обороны Украины.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире Киев 24. Он также отметил, что информация о полном захвате Богдановки не соответствует действительности.

"Противник максимально жмет в направлении Часового Яра. Не только бьет в лоб, а пытается заходить по флангам. В частности, штурмуя населенные пункты Богдановку и Ивановское. Ситуация остается неизменной, примерно уже три недели. Последние сутки тактических успехов противник не имел, вся их информационная компания не соответствует действительности. Часов Яр полностью находится под контролем Сил Обороны", – рассказал Федоренко.

Он также опроверг распространяемую в сети информацию о том, что Богдановка полностью оккупированная. По словам Федоренко, Богдановка до сих пор частично контролируется Силами Обороны, там сейчас идут ожесточенные бои за каждый дом.

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и вооружение на полях сражения в Украине. 14 апреля бойцы подразделения ГУР Министерства обороны Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Напомним, что российская террористическая армия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Враг сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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