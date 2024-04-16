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Оккупанты давят в направлении Часового Яра, но город остается под контролем Сил обороны: военный рассказал о ситуации. Карта

Иванна Шепель
War
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Оккупанты давят в направлении Часового Яра, но город остается под контролем Сил обороны: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупационные силы продолжают давить в направлении Часового Яра. Однако ситуация остается стабильной, город полностью под контролем сил обороны Украины.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире Киев 24. Он также отметил, что информация о полном захвате Богдановки не соответствует действительности.

"Противник максимально жмет в направлении Часового Яра. Не только бьет в лоб, а пытается заходить по флангам. В частности, штурмуя населенные пункты Богдановку и Ивановское. Ситуация остается неизменной, примерно уже три недели. Последние сутки тактических успехов противник не имел, вся их информационная компания не соответствует действительности. Часов Яр полностью находится под контролем Сил Обороны", – рассказал Федоренко.

Он также опроверг распространяемую в сети информацию о том, что Богдановка полностью оккупированная. По словам Федоренко, Богдановка до сих пор частично контролируется Силами Обороны, там сейчас идут ожесточенные бои за каждый дом.

Оккупанты давят в направлении Часового Яра, но город остается под контролем Сил обороны: военный рассказал о ситуации. Карта

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и вооружение на полях сражения в Украине. 14 апреля бойцы подразделения ГУР Министерства обороны Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Напомним, что российская террористическая армия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Враг сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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