Россия пытается использовать уязвимость Украины на фоне задержки помощи от Запада: в ISW указали на угрозы

Российская террористическая армия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить своей положение на фронте. Враг концентрирует свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

Более того, в начале лета ожидается крупное российское наступление, которое будет катастрофически сложно отразить без военной помощи Запада. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов предупредил, что военная помощь США жизненно важна для способности украинских сил защищаться от нынешних и будущих российских наступательных операций. Также он отметил, что Силы обороны готовятся к отражению будущих атак РФ в конце мая или начале июня.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин предупредил, что украинские защитники на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать только от 1 до 5 артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов врага.

Аналитики подчеркнули, что способность украинских сил отражать наступательные операции России на востоке Украины ухудшилась из-за нехватки техники и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если задержки в помощи США в сфере безопасности продолжатся. Также в ISW продолжают считать, что оккупанты в настоящее время пытаются воспользоваться нехваткой оружия в украинской армии, возникшей из-за отсутствия помощи США.

Враг хочет достичь тактических успехов на востоке Украины. В частности, будущие российские атаки могут привести к более значительным и угрожающим успехам, особенно к западу от Бахмута, если США не предоставят помощь Украине.

Напомним, начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Энно Мытс заявил, что Россия использует в войне против Украины так называемую "тактику амебы", ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходится экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи Украине и Израилю. И республиканцы, и демократы согласились, что им необходимо "действовать быстро".

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