Сырский: ситуация на фронте остается сложной, Часов Яр под контролем ВСУ

Российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Часов Яр остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Самые жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", – рассказал главком.

Он отметил, что враг проводит штурмы, привлекая пехоту – от взвода в рот, иногда батальона.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", – проинформировал Сырский.

Напряженной остается ситуация и в других направлениях фронта, в частности Лиманском, Ореховском и Херсонском.

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