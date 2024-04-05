Враг активизировался на Херсонщине: там ВСУ отразили 14 атак армии РФ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по всей линии фронта с целью прорыва обороны украинских войск. За прошедшие сутки на востоке и юге Украины произошло 72 боевых столкновения.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ по данным за 5 апреля. К "горячим" направлениям на Донбассе добавилось и Херсонское направление, где враг также активизировался.

Всего захватчики за сутки нанесли 10 ракетных и 67 авиаударов, совершили 97 обстрелов из РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В свою очередь в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники врага.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клищиевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг при поддержке авиации предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток совершено 14 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время выполнения боевых задач накануне уничтожили 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Кроме того, отминусовали 860 российских окупантов. Таким образом, на сегодняшний день потери живой силы врага в войне составляют 445 900 захватчиков убитыми и ранеными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины на фронте уже удалось стабилизировать. По его мнению, в условиях дефицита снарядов такие результаты очень хорошие.

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