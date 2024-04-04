Зеленский: удалось стабилизировать наши позиции на фронте, в условиях дефицита снарядов результаты очень хорошие

Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиции Украины на фронте удалось стабилизировать. По его мнению, в условиях дефицита снарядов результаты очень хорошие.

Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении. Он также добавил, что все причастные к решению этого вопроса хорошо отработали.

"Провел Ставку. Прежде всего по производству и поставке дронов и РЭБ на этот год. Был подробный отчет по контрактам, все максимально конкретно. Четкое финансирование, четкие сроки поставки", – сообщил президент и добавил, что все, кто ответственен за это направление, хорошо сработали.

Зеленский также подчеркнул, что аналогичную задачу поставил в отношении ракетной программы.

"Все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий", – отметил президент.

Кроме того, на Ставке главком Александр Сырский представил отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие. Я благодарен всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя", – поблагодарил Зеленский.

Отдельно также был заслушан первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Иващенко о конкретных действиях на должности и работе СВР.

В течение дня президент также заслушал необходимые доклады по ситуации в областях. Особое внимание было уделено Харькову и последствиям российских ударов по городу. Зеленский рассказал, что из-за удара "шахедов" по обычной жилой застройке четыре человека погибли, из них трое – спасатели ГСЧС Украины.

"Нужно больше защиты. Харькову, области, Сумщине, южным регионам – именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Это абсолютно неотложная потребность. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые сейчас в коммуникации с нами ищут возможности помощи". "Это абсолютно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений - нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию", – отметил президент.

В конце обращения президент отметил воинов, проявивших себя на днях наиболее эффективно на передовой и поблагодарил их.

Напомним, в четверг, 4 апреля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основные вопросы, которые рассмотрели участники – фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский отреагировал на удар "Шахедами" по Харькову в ночь на 4 апреля. Он назвал атаку подлым и циничным нападением и заявил, что российские террористы будут отвечать за все акты агрессии против Украины.

– Также президент Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В ходе переговоров они обсудили подготовку к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в рамках декларации G7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!