'Российские террористы будут отвечать за свои действия': Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар "Шахедами" по Харькову в ночь на 4 апреля. Он назвал атаку подлым и циничным нападением и заявил, что российские террористы будут отвечать за все акты агрессии против Украины.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в соцсети X. Он также опубликовал видео проекта United24 относительно последствий обстрела Харькова.

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. Тремя "Шахедами". Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова", – написал глава государства.

Вследствие атаки погибли четыре человека. Среди них – спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова, сообщил Зеленский.

"Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины напрямую означает спасение жизней", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 4 апреля оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений. Под удар попала жилая застройка Харькова. Вследствие налета атаки четыре человека погибли и еще по меньшей мере 14 получили ранения.

– Силы украинской ПВО ночью и под утро сбили над рядом регионов 11 из 20 "Шахедов".

– В сеть попало видео момента повторного удара по Харькову, которым оккупанты убили спасателей.

– Одного из пострадавших спасатели более трех часов доставали из-под завалов.

– На месте удара в Харькове были обнаружены обломки "Шахеда" с циничным посланием "За Крокус Сити Холл" (ответственность за теракт в Москве взяла на себя группировка ИГИЛ-К).

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