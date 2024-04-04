Россия их убила, когда спасали людей: названы имена спасателей, погибших в результате удара по Харькову

В Министерстве внутренних дел Украины показали Героев-спасателей, погибших в Харькове во время атаки российских "шахедов". От рук врага погибли Логинов Владислав, Сергей Байдалинов и Матюшенко Владимир.

Имена убитых Россией ГСЧСников назвал в Telegram глава МВД Игорь Клименко. Оккупанты цинично атаковали бригаду, которая приехала спасать жизнь.

"Владиславу навеки будет 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда", – отметил министр.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших и добавил, что еще один спасатель ранен и находится в тяжелом состоянии.

В целом, по словам Клименко, в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать – ранены.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам, он был в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

– Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.

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