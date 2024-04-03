Спасти не удалось: умер 11-летний парень, раненный в результате обстрела оккупантами Харьковщины

В результате полученных травм во время вражеского обстрела 2 апреля села Новоосиново Купянского района Харьковской области, в больнице скончался 11-летний мальчик. За жизнь ребенка боролись медики, но, к сожалению, его не удалось спасти.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Во вторник во время вражеской атаки погиб его 58-летний отец.

2 апреля около 17:00 оккупанты открыли огонь по населенному пункту Новоосиново. В результате обстрела 58-летний мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. Его 11-летнего сына госпитализировали в больницу, однако его тоже не удалось спасти.

"Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице. Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец", – написал Синегубов.

Напомним, что во вторник, 2 апреля, государство-террорист Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр. Под огнем оказалось учебное заведение. Предварительно пострадали более 10 человек. В момент удара все дети были в укрытии, что уберегло им здоровье и, возможно, жизнь.

Также оккупационные войска России 2 апреля снова обстреляли Херсонскую область. Под вражеской атакой была деревня Токаревка, там погиб пожилой мужчина.

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