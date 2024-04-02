Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, погиб мужчина

Российские оккупационные войска во вторник, 2 апреля, снова обстреляли Херсонскую область. На этот раз под вражеской атакой было село Токаревка.

В результате очередного преступления РФ погиб гражданский мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Уточняется, что погибшим оказался 79-летний житель Токаревки.

"Русская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеских обстрелов ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Тело погибшего было найдено правоохранителями сегодня. В настоящее время идет расследование, чтобы установить время и обстоятельства его смерти.

Напомним, войска России около 15:20 четверга, 28 марта, в очередной раз накрыли огнем Херсон. Под обстрел попало такси, водитель которого погиб на месте, а двое пассажиров получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 27 марта войска РФ также обстреливали Херсон с левого берега. Под огонь попала прибрежная зона центральной части города, в результате атаки был ранен один человек.

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