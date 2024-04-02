Россияне обстреляли ракетами Днепр: повреждено учебное заведение, есть жертвы. Видео

Во вторник, 2 апреля, государство-террорист Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр. Под огнем оказалось учебное заведение. Предварительно пострадали пять человек.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что в момент удара все дети были в укрытии, что уберегло им здоровье и, возможно, жизнь.

Чиновник поблагодарил педагогов за слаженную работу и призвал украинцев всегда соблюдать правила безопасности.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что в настоящее время в России остается около 950 ракет большой дальности. Речь идет о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

По его словам, общая тенденция говорит о том, что Россия стремится держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. В ближайшее время государство-террорист может провести еще несколько массированных атак перед тем, как снова взять паузу для накопления ракет и "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 апреля россияне снова обстреляли Херсонскую область. Под вражеской атакой была деревня Токаревка, там погиб пожилой мужчина.

– Ночью 2 апреля во время дроновой атаки российские террористы поразили объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. Там загорелся пожар, без пострадавших.

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