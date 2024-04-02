Хватит на несколько массированных атак: в ГУР подсчитали остатки высокоточных ракет в России

В настоящее время в России остается около 950 ракет большой дальности. Речь идет о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

Об этом в комментарии украинским СМИ рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что общая тенденция состоит в том, что Россия стремится держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет.

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", – сказал он.

Представитель ГУР также отметил, что в апреле текущего года оккупанты намерены произвести еще около 40 ракет Х-101.

Однако он предупредил, что Россия может провести еще несколько массированных атак, прежде чем снова взять паузу для накопления ракет и "Шахедов", но отдельные локальные обстрелы могут продолжаться.

"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, 2-3 – именно массированных, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", – сказал Скибицкий.

Относительно крылатых ракет "Калибр" он отметил, что с осени 2023 года Россия их почти не применяет, но захватчики накапливают запас таких ракет и имеют не менее 260 единиц. Кроме того, россияне планируют производство 30 единиц таких ракет в апреле этого года.

В то же время Россия проводит модернизацию противокорабельных ракет "Оникс".

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сложно определить, это ракеты "Циркон" или модернизированные "Ониксы", – отметил Скибицкий, добавив, что запасы обычных "Ониксов" в РФ составляют 440 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Черноморский флот РФ длительное время не применял для обстрела Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Таким образом, враг сумел восстановить запасы этого вида вооружения.

Также стало известно, что Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

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