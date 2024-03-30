РФ модернизировала ракету Х-101: она стала вдвое опаснее. Фото

Страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине со стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Фото обломков ракеты, сбитой во время массированной атаки на Украину 29 марта, опубликовали в Telegram-канале "Полковник ГШ".

"Модифицированная версия получила дополнительный модуль БЧ (2) и общий эквивалент вырос с 450 кг до примерно 800 кг. Вторая БЧ (2) имеет подготовленные элементы поражения в виде стальных фрагментов кубической формы для повышения боевой эффективности", – сказано в сообщении.

Об увеличении боевой части Х-101 до 800 кг в РФ заговорили еще в январе этого года, однако считалось, что речь идет просто об увеличении ее веса. Однако на самом же деле враг прибег к более хитрому варианту модернизации ракеты.

Все дело в дополнительных элементах поражения, которые оккупанты поместили во вторую боевую часть. Обычно они используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям они имеют значительный поражающий эффект против людей.

"Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной произошла благодаря уменьшению размера топливного бака. Что означает уменьшение дальности полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км (скорее – меньше) это не имеет большого значения", – пишет Defence Express.

Так, если российские Ту-95 запускают такие ракеты из Саратовской области даже по объектам во Львовской области, у модернизированных Х-101 останется еще 500-700 км для дополнительных маневров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 марта российские оккупанты били по Украине дронами-камикадзе и ракетами, в частности баллистикой. Под ударами оказался ряд регионов, включая западные области. При этом некоторые ракеты пролетели более 2 тысяч километров, прежде чем достичь целей.

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