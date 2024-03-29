Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию: чем и откуда оккупанты били по Украине 29 марта

В ночь на 29 марта российские оккупанты били по Украине дронами-камикадзе и ракетами, в частности баллистикой. Под ударами оказались ряд регионов, включая западные области.

При этом некоторые ракеты пролетели более 2 тысяч километров, прежде чем добраться до целей. Подробности относительно ночной атаки сообщает Telegram-канал monitor и командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

В общей сложности во время ночной атаки захватчики применили 99 средств воздушного нападения. В частности, по Украине летели:

крылатые ракеты Х-101/555 : 21 ракету запускали11 бортов Ту-95 из района Энгельса;

: запускали11 бортов Ту-95 из района Энгельса; аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал" : их было три , запущены тремя истребителями МиГ-31К из Рязанской области;

: их было , запущены тремя истребителями МиГ-31К из Рязанской области; баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М"/"KN-23" : две ракеты , район пуска – временно оккупированный Крым;

: , район пуска – временно оккупированный Крым; крылатые ракеты "Искандер-К" : четыре единицы из Курской области;

управляемые зенитные ракеты ЗРК "С-300"/"С-400" ;

; ударные БпЛА типа "Шахед" : всего 60 единиц , пуски – из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Курской области;

: всего , пуски – из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Курской области; управляемые авиационные ракеты Х-59: девять ракет запускали девять Су-34 из Белгородской области

"Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2100 км, прежде чем достигли Франковской и Черновицкой областей", – добавили в мониторинговом канале.

Под атакой, пишет monitor, находились Днепр, Каменское, Павлоград, другие населенные пункты Днепропетровщины, Кременчуг Полтавской области, отдельные объекты Львовской области, Ивано-Франковск. Удары наносились, в частности, по энергетическому комплексу Украины. Длительность атаки, добавляет канал, составила около 9 часов.

Силы ПВО смогли сбить большинство воздушных целей.

"В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушных цели : 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатых ракеты "Искандер-К". Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!" – написал Олещук.

Он добавил, что к отражению ракетно-авиационного удара привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки в ночь на 29 марта оккупанты ударили по Днепропетровщине. В трех районах повреждены энергообъекты, также прилетело в дачный кооператив в Каменском: среди раненых – 5-летний ребенок.

Кроме того, россияне атаковали Черкасщину. Там силы ПВО сбили шесть "Шахедов" и ракету, но есть прилет по энергообъекту.