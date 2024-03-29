Оккупанты ударили по Днепропетровщине, повреждены энергообъекты и дачный кооператив: среди раненых – 5-летний ребенок. Фото
В ночь на 29 марта российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и ракетами. Повреждены энергетические объекты в трех районах области и дачный кооператив в Каменском.
В результате вражеского террора есть раненые среди гражданского населения, в частности пострадал 5-летний ребенок. Подробности рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что ночью силы ПВО над Павлоградским, Криворожским, Днепровским, Новомосковским и Каменским районами области сбили 12 российских "Шахедов" и 12 ракет. Однако разрушений избежать не удалось.
Так, этой ночью захватчики снова попытались ударить по объектам энергетики.
"Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет приходить в себя дома", – отметил Лысак.
В городе Каменское захватчики ударили по дачному кооперативу. Там ранения получили пять человек, в том числе девочка 5 лет.
"Ребенку оказали медпомощь. Лечится амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый", – добавил Лысак.
Всего в дачном кооперативе разрушены 3 дома, еще 4 были повреждены. Также пострадали автомобили людей.
В то же время Никопольский район захватчики терроризируют практически непрерывно.
"Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера под вечер, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Ночью враг ударил по Марганецкой общине и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целы", – добавил Лысак.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 29 марта Россия запустила по Украине ракеты с ТУ-95МС и "Кинжалы". Также по украинским городам и селам летели дроны-камикадзе.
Воздушная тревога из-за пусков ракет была объявлена около 4 часов утра. "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами захватчики атаковали энергообъекты и гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах, в частности, в Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. Имеются разрушения, повреждения и пострадавшие.
Также из-за российской атаки истребители в воздух поднимала Польша.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!