По всей Украине тревога, сообщается о пусках ракет

Приблизительно в четыре часа утра 29 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Предварительно россияне осуществили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины. Их мониторы уточнили, что в 4:15 крылатые ракеты через Харьковщину направились в Полтавскую область и к Днепру.

Также в настоящее время существует угроза из-за пусков БПЛА врага в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 28 марта, страна-агрессор РФ запустила БПЛА по Украине. В частности, в Киевской и Черкасской работала противовоздушная оборона. Также в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

В 12 часов дня 28 марта враг также поднимал "МиГи" из "Саваслейки". Но о пусках ракет тогда не сообщалось.

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