Вся Украина "красная": объявлена воздушная тревога из-за вражеской авиации

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.04.

По данным мониторинговых каналов, вылет МиГ-31К зафиксирован с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

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