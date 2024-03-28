В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: названа причина

Днем в четверг, 28 марта, масштабная воздушная тревога охватила Украину из-за очередной угрозы ракетных ударов со стороны РФ. Враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

Об опасности известили в 12:10 Воздушные силы ВСУ. Там призвали не игнорировать такие уведомления и пройти к укрытиям.

Военные отметили, что с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ взлетели самолеты МиГ-31К.

По данным мониторинговых каналов, в воздух враг поднял два таких борта. Там напомнили, что речь идет о носителях сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 28 дронами-камикадзе типа Shahed, а также тремя ракетами Х-22, противорадиолокационной Х-31П и зенитной управляемой С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 26 ударных БПЛА.

В результате атаки в Запорожье возникли пожар и разрушение домов из-за падения обломков в частном секторе. Также оккупанты направили "Шахеды" на несколько громад Днепропетровщины. В обоих случаях пострадали гражданские.

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