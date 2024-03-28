Оккупанты запустили БПЛА по Украине: на Киевщине и Черкасщине отработала ПВО

В четверг, 28 марта, страна-агрессор запустила БПЛА по Украине. В частности, в Киевской и Черкасской областях работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает областная власть. В Киевской ОВА попросили не фотографировать и не снимать на видео работу военных, защищающих наше небо.

"Жители Киевщины! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что и в Черкасской области продолжается воздушная тревога.

"Военные продолжают усиленно работать. В настоящее время уже несколько убытков враждебных БпЛА над областью. Службы работают. Подробности впоследствии", - сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Напомним, вечером 28 марта в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Оккупанты поднимали в небо МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Как писал OBOZ.UA, в 12 часов дня 28 марта враг уже поднимал "МиГи" из "Саваслейки". О пусках ракет тогда не сообщалось.

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