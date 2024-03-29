Оккупанты атаковали Черкасщину: силы ПВО сбили шесть 'Шахедов' и ракету, но есть прилет по энергообъекту. Фото

Страна-агрессор Россия во время комбинированной атаки по Украине 29 марта ударила ракетой по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области. Там возник пожар, есть повреждения, но люди не пострадали.

Часть вражеских целей, летевших на регион, защитникам неба удалось сбить. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имеем и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", – рассказал он.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны отминусовали в небе над регионом шесть дронов-камикадзе типа Shahed.

Произошло падение обломков БПЛА, из-за чего получило разрушения нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве.

Кроме того, защитники сбили крылатую ракету в Уманском районе. В этом случае обошлось без последствий.

В общем силы ПВО уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения, которыми атаковала Россия: это 26 ракет разного типа и 58 ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта Россия также атаковала ракетами и дронами Днепропетровщину. В области повреждены энергообъекты и дачный кооператив, среди раненых – 5-летний ребенок.

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