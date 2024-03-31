РФ накопила 'Калибры', скоро мы снова их увидим, – Буданов

Черноморский флот РФ долгое время не применял для обстрела Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Таким образом враг смог восстановить запасы этого вида вооружения.

Поэтому в ближайшем времени оккупанты могут снова использовать эти ракеты для ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, россияне накапливали "Калибры" и теперь они абсолютно готовы к применению. Также он добавил, что оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", потому что они более эффективны.

Однако теперь запас ракет Х-101 у враг истощен, в то время как "Калибры" готовы к нанесению ударов по территории Украины.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое – это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению", – заявил Буданов.

Ранее сообщалось, что утром 31 марта российские террористы нанесли ракетный удар по территории Львовской области. Вследствие обстрела разрушено административное здание. Жертвой врага стал один человек.

Напомним, Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. В Одесской области обломки вражеской цели упали на энергетический объект.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине со стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

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